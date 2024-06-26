Москва, 26 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Назначение нового генерального секретаря НАТО, скорее всего, не может изменить стратегическую линию Североатлантического альянса, направленную на подавление России. Об этом заявил 26 июня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение на должности генсека альянса и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

TASS /EPA Марк Рютте

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса, которые и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов, которые под непосредственным руководством США, и вместе как Североатлантический альянс работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в настоящее время НАТО является вражеским альянсом для России.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня послы стран, входящих в Североатлантический альянс, утвердили назначение на пост генсека организации и. о. премьер-министра Нидерландов Рютте. Он будет исполнять обязанности с октября, сменив Йенса Столтенберга.

Рютте назвал назначение огромной честью. Он подчеркнул, что не относится к руководству альянсом легкомысленно. По его мнению, НАТО остаётся краеугольным камнем коллективной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение Рютте, заявила, что ни генеральный секретарь, ни члены НАТО ничего не решают в альянсе. По её мнению, в организации всё определяют только США.