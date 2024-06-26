Москва, 26 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Детали о состоявшейся недавно беседе министра обороны России Андрея Белоусова с его коллегой из США Ллойдом Остином необходимо уточнять в оборонном ведомстве. Об этом 26 июня заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обращайтесь в министерство обороны», — отметил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер сообщил о телефонном разговоре Белоусова с Остином. По его словам, в ходе беседы глава Пентагона отметил необходимость сохранения линии коммуникаций между Россией и США на фоне российской спецоперации. Райдер уточнил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Позднее в этот же день в Минобороны рассказали, что в ходе беседы с Остином Белоусов предупредил шефа Пентагона о риске эскалации из-за поставок США оружия Киеву. Уточнялось, что министры обороны России и США также обменялись взглядами по ситуации вокруг украинского кризиса.

Глава Минобороны 31 мая обвинил США в последовательном разрушении мировой архитектуры безопасности и провоцировании вооружённых конфликтов. Белоусов подчеркнул, что Вашингтон с партнёрами последовательно разрушает мировую архитектуру безопасности для сохранения глобального доминирования.

Песков 4 июня отметил, что для США Россия сегодня является вражеской страной, как и США для России. Представитель Кремля так прокомментировал решение Госдепа США не выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера, который собирался приехать на ПМЭФ-2024.