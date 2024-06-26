Волгоград, 26 июня, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Бродячая собака бросилась на 80-летнюю женщину в Красноармейском районе Волгограда, следователи возбудили по этому факту уголовное дело. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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Отмечается, что во время мониторинга СМИ 24 июня стало известно о нападении бродячей собаки на 80-летнюю пенсионерку около дома № 18 по улице Алийской, в результате чего женщина получила укушенные раны ноги и попала в больницу.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас нет никакой угрозы жизни и здоровью пострадавшей пожилой женщины.

«По данному факту территориальным подразделением СКР незамедлительно была организована процессуальная проверка, по результатам которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность)», — проинформировали в пресс-службе.

В ходе расследования планируется дать правовую оценку бездействию должностных лиц городской администрации и ответственного за организацию работы по отлову бродячих животных муниципального учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня девятилетний мальчик попал в реанимацию в результате нападения стаи собак в Забайкалье. Ребёнка госпитализировали для оказания помощи в тяжёлом состоянии и запланировали телемедицинскую консультацию с профильной федеральной организацией.

После этого в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка. Уточнялось, что мальчик отдыхал в детском лагере в Читинском районе, животные напали на него, когда он остался без присмотра.

В середине марта мальчик в Красноярском крае едва не лишился глаза из-за нападения бродячей собаки у школы, когда шёл домой. Пострадавшего десятилетнего ребёнка доставили для оказания медпомощи в краевую офтальмологическую клиническую больницу. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело о халатности.