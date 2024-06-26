Брюссель, 26 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что назначение для него стало огромной честью.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Марк Рютте

«Быть назначенным генеральным секретарем НАТО — огромная честь. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно», — написал Рютте в соцсети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что альянс продолжит оставаться краеугольным камнем коллективной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в среду, 26 июня, послы стран — участниц НАТО утвердили и. о. премьер-министра Нидерландов в качестве нового генсека альянса. Новый генсек альянса начнёт исполнять свои обязанности с октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Должность он будет занимать ближайшие четыре года.

В апреле сообщалось, что Рютте получил поддержку 29 стран, входящих в НАТО, и является ведущим кандидатом на пост генсека альянса.

В МИД России отметили, что назначение Рютте не повлияет на риторику альянса. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что страны — члены НАТО и тем более генеральный секретарь ничего не решают в альянсе — всем заправляют США. В июне Захарова поясняла, что генсека НАТО окружают заместители, которые являются ведущими американскими военно-политическими деятелями. В этой связи сама фигура генсека НАТО является номинальной, подчёркивала она.