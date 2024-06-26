Донецк, 26 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко 26 июня лично поздравил с новосельем многодетную семью Ирины Волги в ДНР.

Кадр из видео

По поручению президента он навестил Олега Волгу и его жену Ирину, которой президент присвоил звание «Мать-героиня», в их новом доме. Новосёлы показали комнаты в новом доме и рассказали, кто из членов семьи где будет жить.

«Мы люди простые и очень скромно жили. И вот нас окружили вниманием. Честно говоря, мечтал всю жизнь о большом доме», — рассказал Олег Волга.

Олег и Ирина воспитывают десять детей. Семья очень благодарна президенту Владимиру Путину за внимание, которое он оказывает многодетным семьям, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Путин в конце мая присвоил Ирине Волге звание «Мать-героиня». Эту награду в России присуждают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

В начале марта глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы направить на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, которые получили орден «Родительская слава» более 30 млн рублей.

В России в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год объявлен Годом Семьи. Путин подписал 22 ноября соответствующий указ.