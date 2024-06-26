Сеул, 26 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Корпус морской пехоты Южной Кореи впервые за семь лет возобновил полномасштабные учения с боевыми стрельбами на островах близ западной части границы с КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных.

TASS/Defense Ministry via ZUMA Press Wire

Учения прошли на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море. По информации источника агентства, войска выпустили в воду более 290 боевых патронов. Во время тренировок применяли самоходные артиллерийские установки K9, реактивные системы залпового огня «Чхонму» и противотанковые ракеты Spike.

В начале июня Южная Корея объявила о полной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года. КНДР отказалась от его выполнения ещё в ноябре 2023 года. Документ предусматривал создание морской буферной зоны, в границах которой были запрещены подобные учения.

В последний раз Корпус морской пехоты проводил полномасштабные учения с боевыми стрельбами в 2017 году.

Как сообщало ИА Регнум, в январе армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район к северу от двух южнокорейских островов. Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море. Отмечается, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от Северной границы пограничной линии (NLL).

Правительство Южной Кореи объявило эвакуацию с приграничного с КНДР острова Ёнпхёндо в Жёлтом море из-за возможной «провокации». Представитель местной администрации заявил, что было получено извещение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи.

Позднее агентство Yonhap сообщило о намерении Корпуса морской пехоты Республики Корея провести учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР. Предполагалось, что в учениях примут участие части, которые расположены на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки, сообщило 4 января Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также агентство передавало, что, согласно заявлению Ким Чен Ына, КНДР «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», при этом будет использован весь имеющийся арсенал в случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации с КНДР.