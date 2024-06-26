Москва, 26 июня, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В отношениях с Западом России заинтересована в отсутствии угроз безопасности страны. Об этом 26 июня в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы заинтересованы только в одном ― чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», ― подчеркнул глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Лавров заявил, что острая фаза военно-политического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Глава внешнеполитического ведомства напомнил о заявлениях ряда западных лидеров и политиков о неизбежной войне с Россией. Он добавил, что Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений и уже начал обсуждать контуры нового европейского военного альянса, но уже с ядерной составляющей.

При этом министр уверен, что Россия отстоит свои интересы на украинском, на западном и европейском направлениях.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков 17 мая заявил, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз. По его словам, Запад решил, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределённость, двусмысленность. Так, политики стараются не раскрывать Москве планы НАТО в той или иной ситуации.

Западные страны идут по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Он добавил, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы проводит гибридные атаки на границах стран Североатлантического альянса, является перекладыванием с больной головы на здоровую.