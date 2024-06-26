Москва, 26 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО и тем более генеральный секретарь ничего не решают в альянсе, всем заправляют США, заявила 26 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Zuma\TASS Марк Рютте

«В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы», — цитирует дипломата РЕН ТВ.

До этого, в июне, Захарова поясняла, что генсека НАТО окружают заместители, которые являются ведущими американскими военно-политическими деятелями. В этой связи сама фигура генсека НАТО является номинальной, подчёркивала она.

Ранее, 26 июня, послы стран — участниц НАТО утвердили и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Для избрания на пост требуется единогласное решение всех государств — членов НАТО. Рютте начнёт исполнять обязанности генсека с октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

В апреле сообщалось, что Рютте получил поддержку 29 стран, входящих в НАТО, и является ведущим кандидатом на пост генсека альянса.