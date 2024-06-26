Москва, 26 июня, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Введённые Россией 25 июня ограничения доступа к ресурсам 81 СМИ стран Евросоюза являются ответной мерой. Об этом 26 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Александр Демьянчук/ТАСС Мария Захарова

Вечером 25 июня представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал блокировку европейских СМИ в России «расправой над журналистикой». Он также выступил с утверждением, что российская сторона приняла такое решение якобы из-за боязни «правды о своих действиях».

По словам Захаровой, подобные заявления представителя Госдепа являются либо наглостью, либо глупостью, либо и тем, и другим, объединённым понятием «либеральная демократия».

«Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Совет ЕС сообщил, что сообщество приняло решение ограничить доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». При этом в середине мая ЕС уже запретил вещание «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты».

Позднее в этот же день Захарова сообщила, что Россия разработала ответные меры на ограничение доступа к трём российским СМИ в ЕС. Дипломат отметила, что Москва понимает, что рассчитывать на приверженность Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно.

МИД России 25 июня объявил, что в ответ на введённый ЕС запрет вещания «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на российской территории вводятся ограничения доступа к ресурсам 81 европейского СМИ. В министерстве напомнили, что российская сторона неоднократно предупреждала об ответных мерах на политически мотивированные притеснения журналистов из России и на необоснованные запреты российских СМИ в ЕС.