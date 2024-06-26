Донецк, 26 июня, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время поездки в Донбасс 26 июня посетил Сартанскую библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в Донецком регионе, сообщил сопровождавший его глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

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Здание, где располагается библиотека, построили в 1959 году. В 2022 году в ходе боевых действий оно получило повреждения.

Сейчас начались ремонтно-восстановительные работы, завершить которые планируется к 1 сентября 2024 года. Подрядчик уже заменил стеклопакеты.

Заведующая библиотекой Виктория Ефименко рассказала Кириенко о планах по развитию учреждения. Сейчас библиотечный фонд составляет 24 тыс. экземпляров, в рамках программы Президентского фонда культурных инициатив в помещениях установили стеллажи для книг.

По информации главы республики, за год библиотеку посещают порядка 24 тыс. человек. Пушилин выразил уверенность, что с пополнением библиотечного фонда активных читателей станет ещё больше.

Всего в регионе работают 337 библиотек. В 2023 году в рамках программы Президентского фонда культурных инициатив 325 из них получили помощь и приобрели компьютерную технику, системы кондиционирования, мебель, канцелярские принадлежности, также в зданиях прошёл текущий ремонт. Фонды библиотек пополнили 450,3 тыс. новых экземпляров книг, что стало самым большим поступлением за последние 25 лет. Обновлять ассортимент продолжат в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Кириенко и Пушилин осмотрели ряд ранее повреждённых ударами ВСУ учреждений культуры в Макеевке и других населённых пунктах республики. Они посетили в том числе Дворец детского творчества в Макеевке, где идёт ремонт фасада и подготовка к проведению ремонтных работ внутри здания, а также обновлённый Дом культуры в селе Бирюки.

Также заместитель руководителя администрации президента посетил макеевский лицей №2, по которому ВСУ в марте 2022 года нанесли ракетный удар с использованием тактического комплекса «Точка-У». Уже к сентябрю того же года при поддержке региона — шефа Макеевки, Ханты-Мансийского автономного округа, здание было восстановлено, напомнил глава республики.

Кириенко в ходе майской поездки в Донецкую и Луганскую Народные Республики также посетил ряд объектов культуры в ЛНР, вручил жителям Луганской Народной Республики награды за трудовые успехи и провёл совещание по улучшению качества связи в ЛНР.