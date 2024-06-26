Москва, 26 июня, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Мессенджер ICQ завершил работу, сообщается на его сайте.

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

«Сервис завершил работу», — говорится в сообщении при попытке зайти на сайт.

Мессенджер предлагает пользователям общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace.

ICQ разработали в 1996 году. В 1998-м мессенджер выкупила американская корпорация AOL за $407 млн. В 2010 году инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) приобрел мессенджер за $187,5 млн. Позднее, в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group (нынешняя VK).

В 2020 году компания перезапустила ICQ. Мессенджер получил новое имя — ICQ New, новый интерфейс и технологии искусственного интеллекта.

В мае этого года корпорация VK объявила о прекращении в июне работы мессенджера ICQ. В компании сообщили, что сфокусируется на развитии VK Мессенджера и VK WorkSpace. При этом сотрудники ICQ присоединятся к новым командам для усиления экспертизы.