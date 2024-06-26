Краснодар, 26 июня, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, мог сменить имя. Это следует из данных ИНН.

Кадр из видео

В регистрационных документах мужчины указано, что имя водителя — Рафаэль Аракелян, однако раньше в графе значилось имя Роман Бутенко, сообщила «Российская газета».

Мужчина владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», предоставляющим лечение от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания.

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Кроме того, с 2016 по 2021 год он занимался ремонтом и техобслуживанием автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль BMW, в котором находились двое взрослых и ребёнок, вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре 25 июня. Позднее в МВД Краснодарского края уточнили, что в салоне транспортного средства находились 37-летний водитель, женщина и мальчик. Все они от полученных травм скончались на месте ДТП.

У следователей есть несколько версий гибели трёх человек при падении BMW Х5. К версии о том, что 37-летний водитель мог перепутать педали газа и тормоза, добавились ещё две. Правоохранители предполагают, что мужчина намеренно нажал на педаль газа и направил авто с третьего этажа парковки.

Также следствие не исключает, что машина могла быть технически неисправна или кто-то умышленно нанёс ей повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего, он будет держать ход расследования на контроле.