Дербент, Дагестан, 26 июня, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Предполагаемый участник террористической атаки на дагестанский город Дербент Гаджимурад Кагиров оставил своим родственникам задолженность по кредиту. Об этом пишет Lenta.ru.

По данным журналистов, он должен примерно 70 тысяч рублей. Большая часть этой суммы касается кредита, который 28-летний Кагиров не успел погасить ещё в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня группа террористов напала на два православных храма и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате этих атак, согласно последним официальным данным, погиб 21 человек, в том числе настоятель храма отец Николай (Котельников) и начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Террористов, осуществивших нападения, уничтожили. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с ИА Регнум заявил, что одним из ликвидированных в Дербенте боевиков был Гаджимурад Кагиров, который занимался смешанными боевыми искусствами.

Следователи, изучившие переписку в телефонах террористов, пришли к выводу, что нападения Махачкале и Дербенте планировались заранее. На их подготовку у боевиков ушло около месяца.