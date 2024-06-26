Новый, 854-й день специальной военной операции ознаменован обсуждением заявления официального представителя министерства обороны США о том, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Киева. В ответе, который 26 июня обнародовало «РИА Новости», неназванный уполномоченный Пентагона отметил, что гражданских лиц поранили осколки украинской ракеты ATACMS, летевшей к военной цели в Крыму и сбитой российскими зенитчиками.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

Момент ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по севастопольскому пляжу зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как рядом с берегом появились высокие всплески воды от упавших снарядов. В российском Минобороны отметили, что США несут ответственность за эту атаку, так как передали украинским властям эти ракеты, а полётные задания вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

На опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ указал глава Минобороны Андрей Белоусов. 25 июня он впервые говорил об этом по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Инициатором звонка выступила американская сторона.

Тем временем экипажи Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». По докладам передового авиационного наводчика, обозначенные цели — опорный пункт и живая сила противника — успешно поражены, информирует Минобороны.

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