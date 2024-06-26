Вязьма, Смоленская область, 26 июня, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 26 июня уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Вяземском районе Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, жертв и разрушений удалось избежать. На места падения частей дронов прибыли сотрудники оперативных служб.

Анохин призвал население сообщать в экстренные службы об упавших фрагментах сбитых БПЛА и не приближаться к ним. Минобороны России в собственном Telegram-канале подтвердило информацию о двух нейтрализованных дронах ВСУ в Смоленской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 24 на 25 июня российские военные перехватили и обезвредили 29 беспилотников украинской армии над территорией Белгородской области, а также сбили ещё один БПЛА в Воронежской.

Днём 25 июня стало известно, что в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар, запущенный ВСУ.