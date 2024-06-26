Махачкала, 26 июня, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Проверочные мероприятия и перекрытие Университетской площади в центре Махачкалы были вызваны неудачной шуткой одного из местных жителей. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике Дагестан.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел. По словам задержанного, он якобы без умысла упомянул о том, что в городе неспокойная обстановка. Находившиеся неподалёку девушки, услышав его слова, позвонили в полицию.

«Эти девушки, в каком бы формате я ни выразился, в шуточном ли, не так поняли и не так донесли», — сообщил задержанный.

Однако, согласно показаниям напуганных девушек, мужчина отчётливо заявлял о готовящейся перестрелке.

В МВД подчеркнули, что подобные шутки, особенно учитывая произошедшую 23 июня трагедию, недопустимы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 июня сообщалось, что на Университетской площади в центре Махачкалы якобы появился вооружённый человек. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили площадь и тщательно проверили территории. Для обследования местности привлекли кинологов. Позднее в МВД сообщили, что информация о вооружённом человеке не подтвердилась.