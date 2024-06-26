Севастополь, 26 июня, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Специалисты в ходе обследования морского дна обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас в акватории Чёрного моря в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, которые 23 июня подверглись ракетной атаке ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка»… Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Министерство опубликовало видеозапись с кадрами поиска снарядов. В МЧС отметили, что обнаруженный боеприпас планируется уничтожить на месте.

В ведомстве также специалисты проверили два гектара морского дна и должны исследовать ещё 4,5 гектара. Также обследован берег в районе падения фрагментов боевой части ракеты.

Поисками опасных предметов занимаются 19 человек. Им предоставлены четыре автомобиля и плавательное средство.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны России перехватили четыре из них, но в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к гибели и ранению мирных граждан.

По данным властей Севастополя, в результате нападения погибли четыре человека, в том числе двое детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали. 22 пострадавших, в том числе 12 детей, были направлены из Севастополя в Москву. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В Минобороны РФ отметили, что за атаку несут ответственность США, которые поставляют Киеву ракеты АTACMS и вводят в них полётные задания на основе информации своей спутниковой разведки.

Камеры видеонаблюдения засняли момент ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка. После падения кассетных частей ракеты появились высокие всплески воды, а отдыхавшие на пляже мирные жители начали убегать.