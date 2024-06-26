Париж, 26 июня, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Решение российских властей о блокировке ряда европейских средств массовой информации говорит о том, что Западу необходимо отказаться от русофобской истории, заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

ИА Регнум Санкции

«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ… Необходимо вести диалог и, наконец, поощрять мир», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Филиппо подчеркнул, что решение Москвы о блокировке европейских СМИ является ответной мерой на введённые Западом ограничения в отношении российских медиа. По мнению политика, Евросоюзу и НАТО необходимо отказаться от русофобской риторики и антироссийский истерии, чтобы избежать новых возможных рестрикций со стороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Совет Европейского союза заявил о запрете вещания четырёх российских средств массовой информации. Запрет коснулся «РИА Новости», «Известия», «Российской газеты» и «Голоса Европы». При этом ограничения не лишили упомянутых СМИ возможностей брать интервью и проводить опросы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что это решение является продолжением зачистки информационного пространства на Западе от любых альтернативных точек зрения.

26 июня в МИД РФ сообщили, что Москва в ответ на введенные Советом ЕС санкции ввела ограничения доступа со своей территории ресурсам 81 СМИ стран Евросоюза. В список вошли медиакомпании Германии, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Польши, Франции, Чехии, Швеции и других стран.