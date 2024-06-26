Сеул, 26 июня, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Представители министр иностранных дел Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи и Японии осудили запуск КНДР баллистической ракеты и в очередной раз подвергли критике Пхеньян за развитие ракетной программы. Об этом 26 июня сообщило агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Три стороны (США, Южная Корея, Япония) осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты и расценили это как явное нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в материале.

Также стороны заявили, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу безопасности на Корейском полуострове.

По данным Yonhap, после пуска КНДР баллистической ракеты представители Южной Кореи, Японии и США по ядерным вопросам обсудили координацию усилий и поделились своими оценками ситуации.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили баллистическую ракету в сторону Восточного моря. В Объединённом комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи предположили, что испытания ракеты, пролетевшей около 250 километров, могли закончиться неудачно.