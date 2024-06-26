США, Япония и Южная Корея осудили пуск КНДР баллистической ракеты
Yonhap: США, Япония и Южная Корея осудили пуск КНДР баллистической ракеты
Сеул, 26 июня, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Представители министр иностранных дел Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи и Японии осудили запуск КНДР баллистической ракеты и в очередной раз подвергли критике Пхеньян за развитие ракетной программы. Об этом 26 июня сообщило агентство Yonhap.
«Три стороны (США, Южная Корея, Япония) осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты и расценили это как явное нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в материале.
Также стороны заявили, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу безопасности на Корейском полуострове.
По данным Yonhap, после пуска КНДР баллистической ракеты представители Южной Кореи, Японии и США по ядерным вопросам обсудили координацию усилий и поделились своими оценками ситуации.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили баллистическую ракету в сторону Восточного моря. В Объединённом комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи предположили, что испытания ракеты, пролетевшей около 250 километров, могли закончиться неудачно.