Фрязино, Московская область, 26 июня, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Новое возгорание в административном здании в городе Фрязино Московской области ликвидировали, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар потушили на площади 150 квадратных метров. Он произошёл на техническом этаже.

«Пожар на техническом этаже здания полностью потушен на площади 150 квадратных метров», — сказал представитель экстренных служб, слова которого приводит газета «Вечерняя Москва».

Собеседник добавил, что пожарные продолжают проливку мест, которые оказались охвачены огнём.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня во Фрязино начался пожар в бывшем здании научно-исследовательского института (НИИ). Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров. В результате случившегося здании выгорели семь этажей.

О ликвидации пожара стало известно днём 25 июня. Жертвами происшествия стали шесть человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в пожаре. Ведомство также назвало неисправность проводки одной из возможных причин возгорания.

Вечером 25 июня появилась информация о том, что в этом здании вновь вспыхнул пожар. С верхних этажей начал идти дым