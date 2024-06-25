Оренбург, 26 июня, 2024, 02:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области на Южно-Уральской железной дороге вблизи станции Меновой двор произошёл сход пяти вагонов грузового поезда. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

МСУТ СК России Сход с рельсов грузовых вагонов поезда в Оренбургской области

«По предварительной информации, 25 июня 2024 года около 01:45… произошёл сход с рельсов пяти вагонов без опрокидывания, утечки груза не произошло», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что вагоны загружены газовым конденсатом.

В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент не повлиял на движение поездов. На данный момент проводятся восстановительные работы.

По факту произошедшего Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка по установлению признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Как передавало ИА Регнум, 31 мая в Шимановской районе Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём, из-за чего движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги временно приостановили. Согласно информации МСУТ СК России, в результате инцидента произошёл обрыв проводов контактной сети, повреждены оказались 29 вагонов и две опоры.