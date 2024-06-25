Вашингтон, 26 июня, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооружённых сил Украины, заявил представитель министерства обороны США.

ИА Регнум Удар по Севастополю

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — приводит слова чиновника «Газета.Ru».

В то же время представитель Пентагона добавил, что Украина самостоятельно выбирает цели для ударов, в том числе с использованием американского вооружения.

Ранее пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер, комментируя нападение, совершённое ВСУ на Севастополь, заявил, что Вашингтон выступает против потерь среди гражданских лиц в результате атак украинских войск, и пообещал обсудить с Киевом запрет на подобные атаки.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня украинские войска обстреляли Севастополь, применив пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В результате агрессии со стороны ВСУ погибли четыре человека, пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, включая 27 детей, госпитализировали.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ответственность за обстрел Севастополя украинскими войсками в том числе несут Соединённые Штаты, так как передали украинским властям эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что Соединённые Штаты при поставке вооружений Киеву не допускают их использование без участия американских специалистов.