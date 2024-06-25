Йошкар-Ола, 26 июня, 2024, 01:05 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции погиб 56-летний актёр Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе театра.

Соцсети Михаил Пекцоркин

«Коллектив Горномарийского драматического театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович и выражает своё глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении.

Прощание и гражданская панихида пройдут 27 июня в Центре народной культуры имени Якова Эшпая в Козьмодемьянске.

Пекцоркин окончил Йошкар-Олинское музыкальное училище имени Палантая, а в 1994 году вошёл в состав труппы Горномарийского драматического театра. Через несколько лет актёр перебрался в Йошкар-Олу, где устроился в Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева.

В 2012 году он вернулся в театр в родном городе, где проработал до ухода добровольцем на специальную военную операцию.