Москва, 26 июня, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Водитель может покидать место дорожно-транспортного происшествия для оказания медицинской помощи пострадавшим и их транспортировки в больницу. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пояснения Верховного суда России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Судебная инсталляция напомнила, что нарушением считается оставление места аварии без крайней необходимости. Однако уважительной причиной являются случаи со экстренной доставкой пациентов в медицинские учреждения при отсутствии попутных транспортных средств.

При этом, если водитель не вернулся к месту ДТП при наличии такой возможности, то он всё же нарушил правила. В Верховном суде также напомнили, что водители покидающие место аварии, но осознающие, что оставляют пострадавшего в опасности, подпадают под соответствующую статью УК РФ.

Как сообщило ИА Регнум, в декабре 2023 года Верховный суд России пояснил, что суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения. В тех случаях, когда транспортное средство не принадлежит водителю, или существуют другие препятствия для его конфискации, то суду требуется конфисковать другое имущество, стоимость которого соразмерна стоимости машины.

Верховный суд также признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя правил дорожного движения, даже если транспортное средство является совместным имуществом супругов.