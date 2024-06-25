Хомс, Сирия, 26 июня, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Американский БПЛА MQ-9 Reaper так называемой международной коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-34 Воздушно-космических сил России в небе над Сирией. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Юрий Попов.

Александр Маркин Су-34

«Над населённым пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолётом Су-34 ВКС России», — указал Попов в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Су-34 совершал плановый в воздушном пространстве Сирии. Также Попов отметил высокий профессионализм российского лётчика, своевременно предпринявшего необходимые меры для предотвращения столкновения.

За прошедшие сутки ЦПВС зафиксировал девять случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны беспилотной авиации коалиции.

Ранее подобный инцидент произошёл 21 июня. Тогда пилот истребителя СУ-35 ВКС России предотвратил столкновение в небе над Сирией с тремя БПЛА MQ-9 Reaper.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Юрий Попов в ходе брифинга сообщил, что многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C коалиции атаковал с территории Ирака грузовик в Сирии, в результате чего погибли и пострадали сирийские граждане. Он уточнил, что инцидент произошёл 21 июня около 22:30 мск в районе Бу-Кемаля.