В Кении на фоне протестов объявили чрезвычайное положение
Найроби, 26 июня, 2024, 00:22 — ИА Регнум. В Кении на фоне антиправительственных протестов объявили чрезвычайное положение. Об этом 25 июня сообщило официальное правительственное издание The Kenya Gazette.
«Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положение в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении», — говорится в опубликованном указе главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале.
Отмечается, что антиправительственные протесты в Кении привели к разрушениям объектов инфраструктуры.
Как передавало ИА Регнум, 25 июня на фоне решения властей поднять налоги на ряд товаров и услуг в Кении началась новая волна протестов. Протестующие в Найроби прорвались через полицейский кордон, смогли попасть в парламент и подожгли здание. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности вступить в диалог с протестующими на основе конституционных механизмов, но беспорядки продолжились.
Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным агентства Reuters, в ходе беспорядков в столице Кении погибли 10 человек, ещё по меньшей мере 50 пострадали.