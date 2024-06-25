Найроби, 26 июня, 2024, 00:22 — ИА Регнум. В Кении на фоне антиправительственных протестов объявили чрезвычайное положение. Об этом 25 июня сообщило официальное правительственное издание The Kenya Gazette.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

«Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положение в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении», — говорится в опубликованном указе главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале.

Отмечается, что антиправительственные протесты в Кении привели к разрушениям объектов инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня на фоне решения властей поднять налоги на ряд товаров и услуг в Кении началась новая волна протестов. Протестующие в Найроби прорвались через полицейский кордон, смогли попасть в парламент и подожгли здание. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности вступить в диалог с протестующими на основе конституционных механизмов, но беспорядки продолжились.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным агентства Reuters, в ходе беспорядков в столице Кении погибли 10 человек, ещё по меньшей мере 50 пострадали.