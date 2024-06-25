Москва, 25 июня, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Обновлённую структуру национального проекта «Туризм и гостеприимство» представили на стратегической сессии правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, благодаря уже действующим мерам нацпроекта туротрасль России демонстрирует систематический рост. А в обновлённом варианте поддержка будет только расширена.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Туризм. Республика Алтай

«Увеличение числа туристических поездок за последние 2 года составило более 25% — это более 17 млн новых турпоездок. Также фиксируется рост въездного туризма — в 2023 году он составил более 1 миллиона человек. Увеличиваются также инвестиции», — подчеркнул вице-премьер.

Так, до 2030 года в России продлят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, в правительстве предложили продлить и другие эффективные и популярные у бизнеса меры поддержки.

«Это субсидии на льготную ставку по кредитам, теперь у нас льготный портфель, который мы субсидируем, составляет почти 870 млрд рублей. А также — субсидии на модульные гостиницы, на реализацию крупных проектов при участии Туризм.РФ с инфраструктурной поддержкой. Планируем сохранить и механизм единой региональной субсидии. По ней и по субсидии на модули предлагаем с 2025 года придерживаться пропорции софинансирования с регионами 70 на 30», — отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Расширение мер поддержки туротрасли будет проводиться комплексно, по нескольким направлениям. Именно для этого в структуру нацпроекта войдут пять федеральных проектов:

· «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения»

· «Пять морей и озеро Байкал»

· «Производство отечественной продукции для туристической индустрии»

· «Туристическая привлекательность страны»

· «Кадры для туризма»

Благодаря появлению этих федпроектов в центре внимания будут не только действующие приоритеты, такие как расширение номерного фонда и создание точек притяжения, но и новые. В том числе, рост транспортной доступности, кадровое обеспечение, производство оборудования и цифровизация. По словам Максима Решетникова, особенное внимание будет уделяться привлечению в Россию иностранных туристов. И уже сегодня туристический потенциал российских регионов представлен на ключевых международных выставках в Китае, Индии и Саудовской Аравии.

Что касается производства отечественной продукции для туризма, то, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, промышленность сможет удовлетворить потребности регионов в основных видах техники за счёт собственной и локализованной продукции.

А развивать и поддерживать сотрудников отрасли будут на базе созданного по нацпроекту Центра подготовки кадров в Татарстане. Там будет организовано обучение региональных команд. Стандарты и компетенции в сфере международного туризма планируется развивать на базе Центра компетенций в Санкт-Петербурге, а Российский государственный университет туризма и сервиса совместно с ведущими работодателями подготовит стандарт по повышению квалификации работников и создаст центры обучения на базе гостиничных сетей.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализуемый в России с 2021 года, помогает сделать путешествия по стране доступнее, безопаснее и комфортнее. По решению президента Владимира Путина нацпроект был продлён до 2030 года. Главой государства поставлены задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 млн в год.