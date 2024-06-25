Вашингтон, 25 июня, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Запад, в том числе Соединённые Штаты Америки, пренебрегли предложением президента России Владимира Путина о новой архитектуре безопасности, предполагающей гарантии для всех сторон, и предпочитают отмалчиваться, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью, опубликованном 25 июня американским журналом Newsweek.

«Символом западного высокомерия стал отказ Вашингтона серьёзно рассмотреть наши инициативы, выдвинутые в конце 2021 года, о взаимных гарантиях, основанных на принципе неделимой безопасности», — сказал он.

Антонов указал на то, что стремление США к экспансионизму, основанному на военной силе, санкциях и политическом давлении, дестабилизирует ситуацию в мире. Действия Вашингтона обостряют противоречия в различных регионах, в том числе в Закавказье, Средней Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, подчеркнул глава диппредставительства.

Посол отметил, что Россия предлагает создать будущую систему безопасности на принципах Устава ООН. Она не будет направлена против чьих-либо интересов и станет «страховкой» от геополитических потрясений, к которым может привести модель глобализации, продвигаемая Западом, добавил Антонов.

Москва в декабре 2021 года направила странам НАТО проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ и стран НАТО. Предложения были фактически отвергнуты.

21 июня 2024 года Путин заявил о готовности России обсуждать создание евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с Североатлантическим альянсом. Он добавил, что такой диалог будет возможным, когда другие стороны будут к нему готовы.