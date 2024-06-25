Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Горевшее в подмосковном Фрязине административное здание снова задымилось. Об этом 25 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что дым идёт с верхних этажей. Подробностей об этом пока нет.

Как передавало ИА Регнум, пожар в административном здании во Фрязино вспыхнул 24 июня. Вечером того же дня МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения, а о том, что пожар полностью потушен — в 11:20 25 мая.

Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. В здании выгорели семь этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в пожаре. Ведомство сообщило, что известно о шестерых жертвах. Ранее СМИ сообщали, что в результате пожара погибли восемь человек.

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев предположил, что пожар во Фрязино начался из-за того, что в здании, построенном в 1970-е годы, осталась старая проводка, которая не выдержала нагрузки. По мнению эксперта, собственник не обслуживал здание должным образом.