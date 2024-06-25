Оренбург, 25 июня, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Пять грузовых вагонов сошли с рельсов около железнодорожной станции Меновой двор в Оренбургской области. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Транспортная прокуратура

«По предварительной информации, 25 июня около 01:45 на подъездном пути предприятия вблизи железнодорожной станции Меновой двор Южно-Уральской железной дороги произошёл сход с рельсов пяти вагонов без опрокидывания, утечки груза не произошло (груз — газовый конденсат)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, задержки движения поездов также не произошло, на месте проводятся восстановительные работы.

В ведомстве добавили, что следователи начали проверку действий ответственных лиц железной дороги.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая в Шимановском районе Амурской области 29 вагонов с углём сошли с рельсов. ЧП произошло на 7759-м километре перегона Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги. В результате оказались повреждены 29 вагонов, две опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети.

В Красноярском крае 19 мая пять вагонов в составе грузового поезда сошли с рельсов. Информации о пострадавших не сообщалось. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.