Махачкала, 25 июня, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале после нападения боевиков восстановят за три месяца, сообщил 25 июня руководитель штаба общественной поддержки Дагестана Магомед Магомедов.

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«В течение трёх месяцев полностью завершим восстановительные работы, а может и раньше», — заявил он ТАСС.

Магомедов добавил, что специалисты уже приступили к оценке ущерба. После этого, по его словам, проведут проектно-сметные работы, приобретут строительные материалы и начнётся реконструкция собора.

Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале после нападения восстановят за счет внебюджетных средств. Он уточнил, что, в частности, в восстановлении пострадавшей при пожаре дербентской синагоги, а также православного храма в Дербенте, где погиб протоиерей Николай Котельников, помощь окажет сенатор Сулейман Керимов.

Свято-Успенский собор и вторую синагогу отремонтируют при поддержке госсекретаря Магомед-Султана Магомедова.

Как сообщало ИА Регнум, боевики 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным минздрава Дагестана, количество погибших в результате атак боевиков увеличилось до 21, в числе жертв террористов стражи правопорядка и гражданские лица.

По данным Telegram-канала «112», число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек и ещё 51 пострадал. Погибли 15 силовиков. Их наградят посмертно. Среди жертв террористов был протоиерей Николай Котельников. Также стало известно, что сотрудник Росгвардии погиб и ещё четверо получили ранения в результате теракта.

В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. По факту нападения возбудили уголовное дело.