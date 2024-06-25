Москва, 25 июня, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Вооружённые боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, показали не только свою звериную сущность, но и пещерное невежество. Ислам строго запрещает убийство мирных жителей, посягательство на храмы и священнослужителей других религий. Об этом написал автор портала Ислам Ньюс Айдар Бариев.

Он отметил, что, по некоторым данным, у одного из ликвидированных террористов обнаружили никаб (одежду, закрывающую лицо), который боевик хотел использовать, чтобы скрыться после совершения теракта.

«В России развернулась дискуссия относительно закона о запрете никаба. Примеры стран, где никабы разрешены, показывают, что это не единичный случай, а тенденция скрывать преступления», — написал автор материала.

Он уточнил, что в 2017 году лица, совершившие теракт в парламенте Ирана, прошли в приёмную, переодевшись женщинами. Тогда в результате нападения вооружённых террористов два человека погибли, около 30 получили ранения. Террористы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали никаб, чтобы бежать под видом женщин. Женщины-террористки также убивали, прикрывшись никабом.

Автор привёл аргументы мусульманских богословов о том, что никаб, в отличие от хиджаба, является обычаем (адатом), не имеющим прямого отношения к религии ислам.

Такую позицию поддерживает муфтий Чечни Салах Межиев, который подчеркнул, что покрытие лица не является предписанием ислама, обязательным для половозрелой женщины является лишь хиджаб, когда лицо открыто.

«Некоторые ваххабиты вырывают слова исламских учёных из контекста и приводят их в пример. Когда они так закрываются от всех остальных, кто не закрыт, то начинают считать их кафирами, тогда портится то, что у них в сердце», — приводит автор слова муфтия.

По словам Межиева, результатом такой идеологической деградации в конечном счёте станет надевание на себя пояса со взрывчаткой.

Автор отметил, что само по себе закрытие лица не является проявлением экстремизма. Большинство женщин, которые носят никабы, являются законопослушными гражданками своих стран. Однако мировая практика показывает, что там, где распространены никабы, их использование зачастую облегчает экстремистам процесс совершения преступления.

Он отметил, что террористы, пытающиеся покинуть место преступления в такой одежде, бросают тень и на ислам, вызывая неприятие иноверцев в отношении мусульман и мусульманок.

В материале приводятся слова муфтия Египта Шауки Аллама, который пояснил, что в исламе не требуется закрытие лица, а в некоторых случаях это может являться нежелательным. Например, если это связано с безопасностью, в том числе и для самих мусульман.

«Увы, террористы, совершившие ужасное злодеяние в Дагестане под лозунгами якобы ислама и желая спрятаться под женским никабом, сами ставят наше общество перед необходимостью принятия ограничительных мер для безопасности всего общества, включая и мусульман», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые боевики 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых нападавших полиция установила. В их числе был боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Кагиров, а также двое сыновей и племянник теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Ранее автор портала Ислам Ньюс Айдар Бариев заявил, что никаб не относится к исламской одежде, в этой религии нет норм, которые бы обязывали закрывать лицо. Он отметил, что в ряде южных доисламских племён носили такую одежду.

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах 29 мая заявил, что Коран не предписывает женщинам закрывать лицо. Ношение никабов является пришлой традицией на территории России, отметил он. Даже во время паломничества (хаджа) в Мекку и обхода вокруг главного храма мусульман Каабы женщины не обязаны закрывать лицо. Прячут его, как правило, сторонники радикальных взглядов. Учитывая то, что Россия проводит военную спецоперацию на Украине, вопросы безопасности должны быть на первом месте, подчеркнул священнослужитель.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности, но не согласен с тем, что эта одежда является проявлением радикального ислама. Глава региона объяснил, что эта не свойственная для кавказских народов одежда даёт возможность скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещённые предметы.

В Таджикистане официально ввели запрет на ввоз, продажу и ношение чуждой культуре народа одежды. Соответствующие законы подписал президент страны Эмомали Рахмон.