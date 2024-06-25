Москва, 25 июня, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Тарифы на ряд парковок в центре Москвы повысят до 600 рублей в час с 1 июля этого года, сообщил 25 июня Департамент транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены. Также с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города», — сообщил Дептранс Москвы.

Так, в число наиболее загруженных улиц попали Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная. Там час парковки будет стоить 600 рублей днём и 200 рублей ночью. Это примерно 1% самых загруженных платных парковок столицы.

Изменение тарифа коснётся 31 улицу, где даже текущие высокие цены не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей. В департаменте пояснили, что новые меры позволят эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места.

Кроме того, с 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле, потому что загруженность машиномест на них ниже 50%. Это, преимущественно улицы, находящиеся за пределами Садового кольца.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 августа в зону резидентных разрешений войдут 88 платных столичных парковок. Резидентное разрешение даёт право бесплатно парковаться на местах платной городской парковки в районе проживания с 20:00 до 08:00 ежедневно на протяжении одного года, двух или трёх лет. В остальное время бесплатно можно парковаться при внесении платы, зависящей от срока разрешения.