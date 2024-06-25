Москва, 25 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Запад не узнавал суть нового договора между Россией и КНДР, ему нет дела до этого, заявил 25 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях «Примаковских чтений».

Nikita Dezhurny

«Когда мы заключаем новый базовый договор с КНДР, я уверен, что коллективный Запад со всеми его сложностями не знает даже его сути», — сказал дипломат.

По его словам, Запад не интересует содержание договора. Рябков напомнил, что соглашение двух стран носит оборонительный характер, но реакция на него западных государств показала, что они боятся всего, иногда «даже своей тени».

Как сообщало ИА Регнум, договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали по итогам переговоров 19 июня в Пхеньяне. В числе прочего он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

По словам российского лидера, документ должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.

22 июня атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт Пусан в Южной Корее на фоне углубления сотрудничества России и КНДР. Это первое прибытие авианосца США в Южную Корею за семь месяцев, уточнило агентство Yonhap. Он примет участие в совместных учениях США, Южной Кореи и Японии Freedom Edge, которые ожидаются в конце июня.

Американское агентство The Associated Press написало 24 июня, что российский лидер визитом в Северную Корею послал странам Запада мощный сигнал о готовности бросить вызов их интересам. По мнению авторов публикации, это соглашение является ответом Путина на поставку НАТО Украине оружия для ударов по территории России.