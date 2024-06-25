Москва, 25 июня, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Радиохимические вещества ввозят на территорию Украины через Польшу и Румынию. Об этом 25 июня сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА Регнум

«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», — рассказал он.

Генерал сообщил, что основные маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию.

При этом он подчеркнул, что финансовые, логистические и организационные вопросы курирует лично руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

По словам Кириллова, опасные вещества могут использовать для создания так называемой «грязной бомбы» с последующим её применением под чужим флагом.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Николай Патрушев, занимавший на тот момент пост секретаря Совета безопасности России, отметил, что киевский режим и его покровители ответят перед международным трибуналом за попытку провокации с «грязной» бомбой. Он подчеркнул, что такие преступные действия не будут иметь срока давности.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в июне 2023 года рассказал о продолжении киевским режимом работ по созданию «грязной» ядерной бомбы и отправке на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС. Он подчеркнул, что украинские власти не уведомили МАГАТЭ о перемещении этого топлива на площадку в Чернобыле якобы для захоронения.