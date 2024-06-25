Москва, 25 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. С 5 августа в зону резидентных разрешений войдут ещё 88 платных столичных парковок, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Belkin Aleksey/Global Look Press

«Находить парковочные места возле дома станет проще жителям, которые проживают рядом с точками притяжения на еще 88 участках улиц», — заявили в ведомстве.

В департаменте отметили, что по статистике такие места освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные. Все адреса 88 участков заранее согласовали с местными муниципальными депутатами.

Резидентное разрешение даёт право бесплатно стоять на местах платной городской парковки в районе проживания с 20:00 до 08:00 ежедневно на протяжении одного года, двух или трёх лет. В остальное время бесплатно можно парковаться при внесении платы в размере трёх, шести и девяти тысяч рублей в зависимости от срока разрешения.

Оформить разрешения могут собственники квартир, наниматели квартир по договорам социального или служебного найма. На одну квартиру выдают до двух разрешений. Оформить их можно на сайте mos.ru.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков, а в феврале список дополнили ещё 31 участок. Как пояснили в департаменте, платные парковки дают местным жителям приоритет при выборе места и уменьшают количество нарушений правил стоянки.