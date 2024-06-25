Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Владелицей административного здания, сгоревшего в подмосковном Фрязино, является Татьяна Белоусова, её признали банкротом ещё в 2017 году. Об этом 25 июня сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на данные системы «Спарк».

ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Общая стоимость её имущества в 2017 году оценили в 50 млн рублей, но нет данных о его взыскании. Сообщается, что приставы не смогли найти, где находится Белоусова и её имущество.

Кроме того, известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании владелицы здания из-за неуплаты налогов и непредставления декларации. В отношении фирмы ведётся несколько исполнительных производств, в том числе от неё требовали выплатить долг в размере 3 млн рублей за услуги ЖКХ и связи. Приставы также пытаются взыскать с организации 6,3 млн рублей в пользу АО «НПП «Исток» им. Шокина».

Как передавало ИА Регнум, пожар в административном здании во Фрязино вспыхнул 24 июня. Вечером того же дня МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения, а о том, что пожар полностью потушен — в 11:20 25 мая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в пожаре. Ведомство сообщило, что известно о шестерых жертвах. Ранее СМИ сообщили, что в ходе пожара погибли восемь человек.

Следователи провели обыски в жилищах представителей руководства управляющей организации, которая отвечала за обслуживание сгоревшего здания. По данным московского главка СК, около 50 организаций арендовали в этом здании помещения. Возможной причиной пожара назвали неисправность проводки.

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, предположил, что пожар во Фрязино начался из-за того, что с здании, построенном в 1970-е годы, осталась старая проводка, которая не выдержала нагрузки. По мнению эксперта, собственник не обслуживал здание должным образом.