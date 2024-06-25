Москва, 25 июня, 2024, 18:15 — ИА Регнум. После нападения пьяной компании на 55-летнего автора памятника героям Куликовской битвы Юрия Кондрашова на одного из участников компании возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Юрий Кондрашов

Вечером 23 июля скульптор шел домой через сквер «Дивизии народного ополчения» на Новопесчаной улице в Москве и сделал замечание толпе пьяных людей, которые шумно себя вели. Завязался конфликт и один из участников толкнул скульптора, он упал и ударился головой об асфальт. После этого его госпитализировали с тяжелой травмой головы в больницу. По данному факту полиция начала проверку.

«В ходе проверки было установлено, что 29-летний уроженец Москвы Кирилл К. ударил пострадавшего вечером 23 июня в сквере Дивизии народного ополчения, расположенного на Новопесчаной улице. В результате удара пострадавший упал на землю, и получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», — сообщил источник ИА Регнум.

Пока полицейские не могут опросить скульптора, он находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Напавшему на Юрия Кондрашова грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 июня 55-летний скульптор Юрий Кондрашов возвращался домой через сквер и сделал замечание пьяной толпе. После чего завязался конфликт и Юрия ударили. Скульптор ударился головой и был госпитализирован нарядом скорой помощи в в ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина в тяжелом состоянии ушибом головного мозга и перелом костей черепа.