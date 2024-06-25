Брюссель, 25 июня, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб 25 июня заявила о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейской союз. Сайт Европейской комиссии начал трансляцию мероприятия.

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«Мы приступаем к сессии, которая открывает переговоры», — сообщила Лябиб.

Она отметила, что Киев для вхождения в ЕС должен будет полностью принять и продолжать реализовывать реформы, касающиеся законодательной деятельности и соблюдения прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, Украина 28 февраля 2022 года подала заявку на вступление в Европейский союз. Глава киевского режима Владимир Зеленский направил заявление французскому президенту Эммануэлю Макрону, так как на тот момент Франция председательствовала в Совете ЕС.

В конце июня Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Киеву выдвинули ряд требований из семи пунктов, касающихся проведению реформ. В конце прошлого года Совет ЕС объявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз состоятся.

Комментируя это решение, президент России Владимир Путин отметил, что Москвы не противится попыткам Киева вступить в ЕС, который не является ни политическим блоком, ни военной организацией. При этом Украина, затратив большие усилия на евроинтерграцию, не получит фактически никаких гарантий от Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, согласно которому Киев станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Если в ЕС войдёт Украина, союз распадётся.

В начале июня этого года стало известно, что ЕК инициирует начало переговоров в июне, пока председательство не перешло от Бельгии к Венгрии. Европейская комиссия объявит, что Киев провёл реформы, и Украины теперь соответствует критериям для вступления в ЕС.

Председательство Бельгии в Совете ЕС 14 июня сообщило, что формальные переговоры о вступлении Украины Евросоюз откроет 25 июня. Также он начнёт обсуждение о вступление в ЕС Молдавии. Постпреды стран при ЕС достигли соответствующей договорённости.