Киев, 25 июня, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Черниговской области шестеро вооружённых заключённых сбежали из учебного центра «Десна», сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

По информации издания, арестанты согласились вступить в Вооружённые силы Украины. Их доставили в учебный центр для подготовки, откуда они сбежали, забрав с собой оружие. Отмечалось, что беглецы были одеты в военную форму.

Источники добавили, что командование воинской части сообщило о побеге командирам подразделений учебного центра.

Позднее в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ разместили опровержение. Там заявили, что все бывшие заключенные якобы проходят активную подготовку в своих подразделениях. Также ведомство обвинило СМИ в дискредитации мобилизационной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

27 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ сформируют штурмовые отряды из мобилизуемых заключённых. Он подчеркнул, что такие подразделения будут состоять исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие.

Законопроект о мобилизации осуждённых на Украине является внешним проявлением агонии киевского режима. Об этом 8 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.