Москва, 25 июня, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Производитель насосного и компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, атомной энергетики и других стратегических отраслей промышленности Группа ГМС рассказала «Ленте. ру» о своих проектах социальной направленности. На социальную поддержку, благотворительность и пожертвования компания выделила более 400 миллионов рублей.

Пресс-служба Группы ГМС

Основная часть из этой суммы — 250 миллионов рублей — выделена за последние три года, несмотря на то, что в этот период Группа ГМС была поставлена перед фактом потери своих зарубежных активов в Германии и на Украине.

Группа ГМС активно помогает молодым семьям, развитию спорта, содействует реализации образовательных и медицинских программ. В частности, на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей было перечислено более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — более 120 миллионов, на поддержание и восстановление храмов — почти 40 миллионов рублей.

На образовательные и медицинские программы Группа ГМС направила около 25 миллионов рублей, а на поддержку ветеранских и общественно-патриотических организаций машиностроительный холдинг выделил более 65 миллионов рублей.

По словам декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, Группа ГМС — один из ведущих национальных игроков в сфере машиностроения, который ведет активную социальную политику и благотворительную деятельность. Невзирая на вызовы, с которым бизнес машиностроителей столкнулся в результате «войны санкций», холдинг не просто выполняет, но и берёт на себя дополнительные социальные обязательства, подчеркнул эксперт.

«Бизнес Группы ГМС нацелен на импортозамещение, что крайне важно в условиях западных запретов на поставки оборудования для нашей энергетической отрасли, в том числе в аспекте создания новых рабочих мест», — сказал эксперт. Он добавил, что активность компании в сфере производства и социальной политики вселяет уверенность в том, что технологический суверенитет в нашей стране достижим. «Этот пример показывает, что бизнес может быть надежным партнером власти и общества», — подчеркнул эксперт.

«Как пример социальной ответственности нового типа можно расценить тот факт, что Группа ГМС создала в прошлом году новое направление бизнеса — «Технологии переработки нефти и газа», — добавил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он отметил, что компания осуществляет сервисное обслуживание насосов, компрессоров и турбин зарубежного производства, которое раньше крупнейшие отечественные предприятия в сфере нефтепереработки, нефтегазохимии других сферах закупили за рубежом, и которое теперь иностранцы отказываются обслуживать — например, банально не поставляют запчасти. По словам эксперта, данный шаг — очень своевременный и ответственный: действия российских машиностроителей из Группы ГМС, которые в условиях ухода западных производителей «подхватили» вопрос этого сервиса, содействуют предотвращению сбоев в работе крупнейших предприятий и целых отраслей, от которых в значительной степени зависит наполнение бюджета страны и через него — выполнение социальных обязательств государства.

Группа ГМС имеет предприятия в разных регионах России, но из зарубежных активов ей пришлось выйти из-за санкций. Компания успела локализовать на своих российских мощностях значительной части продукции, ранее производимой за рубежом. Производственные активы сейчас находятся полностью в России и Беларуси.