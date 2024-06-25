Краснодар, 25 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В ходе расследования гибели троих людей при падении BMW Х5 в Краснодаре следователи проверят версии убийства и суицида, сообщил Telegram-канал «112».

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По информации канала, к версии о том, что 37-летний водитель мог перепутать педали газа и тормоза добавились ещё две.

Правоохранители рассматривают версию, что мужчина намеренно нажал на педаль газа и направил авто с третьего этажа парковки.

Также следствие не исключает, что машина могла быть технически неисправна или кто-то умышленно нанёс ей повреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Исходя из этого, СК по Краснодарскому краю принял решение возбудить уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты краевого управления. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего, он будет держать ход расследования на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня легковой автомобиль BMW, в котором находилось двое взрослых и ребёнок, вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре. Позднее в МВД Краснодарского края уточнили, что все находившиеся в салоне транспортного средства (37-летний водитель, женщина и мальчик) от полученных травм скончались на месте ДТП.