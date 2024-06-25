Москва, 25 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев подчеркнул важность комплексного взаимодействия между МЧС, Минприроды, Росгидрометом, Росводресурсами и Рослесхозом в рамках «Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Правительства России.

МЧС России Рабочая встреча с главой МЧС России Александром Куренковым, главой Минприроды Александром Козловым

Патрушев провёл рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым, главой Минприроды Александром Козловым, руководителями Росводресурсов, Росгидромета и Рослесхоза в «Национальном центре управления в кризисных ситуациях» МЧС России.

Вице-премьер ознакомился с работой центра и отметил, что он оснащён техническими средствами для мониторинга различных ситуаций.

Отмечается, что сейчас в России действуют 327 природных пожаров на площади 802 тысячи гектаров. Кроме этого, в Якутии зафиксированы свыше 6,4 тысяч термических точек. Патрушеву продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем «Лесной дозор» и «Лесохранитель» специалисты ведут видеоконтроль в режиме реального времени, а точные координаты очагов сразу поступают в подразделения «Авиалесоохраны» и Департамента природных ресурсов региона. В данный момент там ведётся тушение пожара с применением самолёта-амфибии «Бе-200».

Такой же детальный контроль осуществляется и за паводковой обстановкой. Вице-премьеру доложили о ситуации в городе Дальнереченск Приморского края, где после сильных дождей поднялась вода в реке Большая Уссурка.

«Системный подход важен с точки зрения точности наблюдений, профилактических действий и мер реагирования. От этого зависит и развитие экономики — возможность вовремя реагировать и не тратить большое количество средств на компенсацию ущерба, и самое главное — жизни людей», — приводит пресс-служба слова Патрушева.

МЧС России

Вице-премьер обозначил необходимость комплексного взаимодействия между ведомствами в рамках «Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это касается предоставления сведений о природных пожарах и паводках. Такой подход поможет сформировать полную картину происходящих событий и позволит предпринимать необходимые меры вовремя.

Как передавало ИА Регнум, в мае Дмитрий Патрушев провёл совещание по паводковой и пожароопасной обстановке в отдельных регионах России. Мероприятие состоялось в Гидрометцентре, в нём также приняли участие глава Минприроды Александр Козлов, руководители Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза.

Патрушев, ознакомившись с основными направлениями работы учреждения, отметил наличие серьёзной научной базы, обработку большого количества данных и использование самых современных цифровых технологий. Точность мониторинга влияет и на экономику, и на безопасность людей, напомнил он.

Патрушев заявил, что в самых проблемных регионах нужно оценивать эффективность принимаемых решений и мер непосредственно на местах. В ближайшее время вице-премьер отправится в рабочие поездки по регионам, чтобы оценить паводковую и пожароопасную обстановку.

Президент России Владимир Путин 22 мая дал поручения по ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Он распорядился выделить пострадавшим регионам поддержку из федерального бюджета, а также рекомендовал предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы те могли восстановить приемлемые условия для жизни.

В законодательство следует внести изменения, предусматривающие повышение и индексацию размеров единовременной финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате ЧС, а также повышение и индексацию стоимости капитального ремонта жилья, поврежденного в результате ЧС, говорится в поручениях главы государства.