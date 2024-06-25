Москва, 25 июня, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву. Его самолёт приземлился в одном из столичных аэропортов 25 июня.

PHILL MAGAKOE/POOL/ЕРА/ТАСС Президент Конго Дени Сассу-Нгессо

Главу африканского государства встретили замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука. Встреча прошла с почётным караулом.

Как ранее передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 27 июня проведёт переговоры с Сассу-Нгессо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 июня во время визита в Браззавиль заявил, что Конго занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, а действия Москвы находят понимание у президента республики Сассу-Нгессо.

Также глава российского МИД подтвердил, что отношения России и Республики Конго в области военного и военно-технического сотрудничества будут развиваться, так как это находится в интересах обороноспособности африканской страны.