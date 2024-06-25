Найроби, 25 июня, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Протестующие против повышения налогов устроили поджог здания городского совета в столице Найроби, сообщил телеканал Citizen TV, ведущий прямую трансляцию с тушения.

AP/TASS

«Городской совет в огне», — сообщил телеканал.

Пожарные уже прибыли к зданию и стараются потушить пламя.

Во время трансляции сообщалось, что толпы людей разграбили клуб, которым владеет один из высокопоставленных чиновников правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня протестующие ворвались в здание парламента в столице Найроби, после чего там тоже начался пожар. По информации телеканала, после себя толпа оставила разбитые окна и двери, а также сломанную мебель. Полиция открыла огонь по протестующим боевыми патронами. Местные СМИ сообщили о гибели не менее восьми человек.

Протесты в Кении стали ответом на планы правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее в проект бюджета внесли поправки, отменяющие ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, транспортировке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, а также налог в 2,5% на автотранспорт и акциз на растительное масло.