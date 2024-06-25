Москва, 25 июня, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В Москве студентка вуза покончила с собой. Трагедия произошла в Алексеевском районе на северо-востоке столицы. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Собеседник агентства уточнил, что соответствующее обращение в полицию поступило утром 23 июня. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 22-летней уроженки Узбекистана на земле возле дома, где она проживала на 3-й Мытищинской улице.

Установлено, что девушка училась на четвёртом курсе в Сеченовском медицинском университете. В квартире, где в момент трагедии находилась мать студентки, правоохранители обнаружили записку, в которой девушка упоминала, что не смогла сдать один экзамен, и её отчислили из вуза. Она попросила прощения у своих родителей за такой «позор».

Тело погибшей отправили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля волейболистка Арина Михайлина, выступавшая за подмосковную команду по пляжному волейболу «Заречье — Одинцово», совершила самоубийство. Как стало известно, незадолго до трагедии она рассталась с молодым человеком. Также девушка переживала из-за многочисленных травм и учёбы в университете.

В Бирске в Башкирии 23 января 12-летняя школьница покончила с собой, оставив десять предсмертных записок. Девочка вернулась из школы домой днём, по словам родственников, ничто не выдавало подозрений, у неё было хорошее настроение. Девочка осталась дома одна, а когда её бабушка с внуком и мать вернулись, они обнаружили школьницу на полу в крови. Несмотря на срочную реанимацию в местной центральной больнице, спасти её не удалось.

В декабре прошлого года ученица 8-го класса попала в реанимацию в Брянске после попытки суицида. Родители обнаружили её без сознания в зале в доме а посёлке Клетня. Предсмертной записки 14-летняя девочка не оставила. По версии полиции, причиной такого поступка подростка могла стать ссора с родителями. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.