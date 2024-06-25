Найроби, 25 июня, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в столице Кении Найроби в ходе беспорядков, которые устроили протестующие, выступающие против введения новых налогов, сообщило 25 июня агентство Bloomberg.

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«По всему городу раздавались звуки выстрелов боевыми патронами и зарядами со слезоточивым газом, когда полиция пыталась разогнать протестующих, бросавших камни», — говорится в публикации.

Сообщается, что протестующие также скандируют призыв подать в отставку, обращённый к президенту Уильяму Руто.

По информации агентства Reuters, фельдшер сообщил журналистам, что в ходе беспорядков в столице пострадали не менее 50 человек. Он участвовал в переноске раненых в машину скорой помощи. Сообщается, что протесты и столкновения с полицией начались в ряде других городов и поселков по всей стране.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня протестующие прорвались через полицейский кордон и смогли попасть в парламент. В здании начался пожар, местные СМИ сообщили, что полиция применяет боевые патроны против участников протестов.

Причиной для волнений стало решение властей поднять налоги на ряд товаров и услуг. Руто заявил о готовности правительства к диалогу с, но протесты не стихли.