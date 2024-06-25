Москва, 25 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. На столичном портале «Активный гражданин» началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства». Оно продлится до 26 июня включительно, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ежегодный конкурс проходит уже в 25-й раз. За всё время в нём приняло участие 3,6 тысячи проектов, из которых 300 признали победителями», — написал градоначальник.

По его словам, в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — 137 транспортных, коммерческих, жилищных объектов. Впервые одной из самых многочисленных стала номинация «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования». В ней представили 19 проектов, реализованных в 2023 году.

Собянин отметил, что награждение в преддверии Дня строителя, который отмечается в России 13 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в столице начался приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация». В нём 10 номинаций, также одному из участников вручат премию от жителей города, которые выберут лучшую работу в проекте «Активный гражданин», отметил Собянин. Заявки на участи в конкурсе будут принимать до конца сентября 2024 года на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.

5 июня Собянин сообщил, что в Москве в преддверии 225-летия Александра Пушкина после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира поэта на Арбате. Экспонаты первого этажа здания знакомят посетителей с тем периодом жизни Пушкина, когда он жил в этой квартире, а второй этаж является мемориальным пространством, рассказал мэр.