Москва, 25 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) воюют со своими братьями. Об этом заявил сдавшийся в российский плен мобилизованный в украинскую армию Виктор Кэрэкеша.

Кадр из видео Виктор Кэрэкеша

Он рассказал, что является уроженцем Хмельницкой области, где конфликт и военные действия не ощущаются. Пленный боец вспомнил слова покойного отца, который рассказывал, как в советские годы все народы были друг за друга.

«Мы просто с братьями воюем», — процитировала «Российская газета» Кэрэкеша.

Он также назвал брехнёй то, что пишут украинские средства массовой информации про российских военных. Боец ВСУ подчеркнул, что в плену к нему хорошо отнеслись, накормили, дали сигарету и поинтересовались, не замёрз ли он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российские военные спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, которого украинское командование оставило без прикрытия в блиндаже на линии боевого соприкосновения. Поддерживаемая палкой крыша сооружения рухнула, и боец не смог выбраться самостоятельно. Позднее к блиндажу пришли российские военнослужащие и вызволили Мантипорова из-под завалов.

Сдавшийся в плен российским войскам участник батальона «Братство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) ГУР украинского минобороны рассказал на допросе, что его отец, мать и брат живут в Краснодаре. По его словам, он находится на связи с родными. Семья не поддержала его решения воевать против России, но отношения они не порвали.

В апреле экс-президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами, а ответственность за сложные отношения возложил на Россию. При этом он считает, что Киев якобы стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой.

В марте мобилизованный боец ВСУ, находясь под обстрелом, прочитал на украинском языке антивоенные стихи с призывом к братскому единению с Россией. В стихотворении, вероятно, написанном самим бойцом, говорится о разрушении отношений между Россией и Украиной, которое спровоцировали США. Далее мобилизованный говорит о гибели своих соседей и братьев в слепом конфликте, который пора прекратить.