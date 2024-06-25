Москва, 25 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. До конца дня 25 июня в Москве ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом 25 июня сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня ожидаются дождь и сильный ветер», — проинформировали в дептрансе.

В связи с этим водителям посоветовали избегать резких манёвров, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также не оставлять автомобиль и не находиться около деревьев и шатких конструкций.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня на Москву и область обрушились шторм и «мегаливень». Сильный ветер повалил деревья, а на дорогах резко ухудшилась видимость. По данным синоптиков, скорость ветра достигала до 18–23 м/с, что соответствует девятибалльному шторму.

Ранее в этот же день комплекс городского хозяйства правительства Москвы призвал горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Отмечалось, что в ряде районов столицы были сильный ливень и мощные порывы ветра.